246 منها خارج السيطرة.. مركز حرائق الغابات الكندي يكشف عن عدد الحرائق النشطة في البلاد (فيديو)

قال مركز حرائق الغابات في كندا إن هناك 423 حريقا نشطا في جميع أنحاء البلاد، 246 منها خارجة عن السيطرة.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن المقاطعة الأكثر تضررا هي كيبيك، حيث تم تسجيل 154 حريقا حتى الآن.

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وهناك أيضا 70 حريقا نشطا في ألبرتا التي أعلنت أعلى مستوى من التأهب، و68 في كولومبيا البريطانية.

وتم تسجيل 20 من 45 حريقا جديدا الثلاثاء خصوصا في أونتاريو، وذلك فقا لإحصاءات لمركز الحرائق.

أما المقاطعات الشرقية مثل نيوفاوندلاند، ولابرادور، ونيو برونزويك، وإقليم يوكون، في الغرب، قد نجت من معظم الحرائق.

وتتوقع حكومة كندا استمرار نشاط حرائق أعلى من المعتاد طوال موسم حرائق الغابات والذي يستمر عادة في الفترة بين أبريل وسبتمبر، لعدة عوامل مثل الجفاف، ودرجات الحرارة المرتفعة، وفق الصحيفة.

Alarming to learn that this is just the start of a horrible wildfire season in Canada pic.twitter.com/ngwcslb1ku — Stop Cop City (@JoshuaPHilll) June 7, 2023

واشتدت حدة الحرائق الكندية غير المسبوقة بفعل حرارة قياسية وتغير مناخي.

وهذا العام، شهدت ألبرتا ونوفا سكوشا وكيبيك حرارة قياسية، حيث سجلت بعض أجزاء ألبرتا حرارة أعلى بـ 7 درجات مئوية الشهر الماضي عن المعدلات في شهر مايو.

وتعد حرائق الغابات في كندا وغرب الولايات المتحدة خلال فصل الصيف طبيعية إلى حد ما، ولكن انتشارها هذه السنة على نطاق واسع في أواخر مايو حتى يونيو يعد سابقة، إذ أن كمية الدخان التي وصلت إلى شمال شرق الولايات المتحدة، تعد استثنائية.

New York after the fire in Canada👌 pic.twitter.com/hpAa1adzhu — nikola 3 (@ronin19217435) June 7, 2023

The Eastern US and Central Canada are suffering through one of their worst wildfire smoke events in recorded history.



New York City and Toronto have among the top 7 worst air qualities of any major city on Earth. pic.twitter.com/xt3JpyI7XB — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) June 6, 2023

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية