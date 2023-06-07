اتصال هاتفي بين بوتين وأردوغان

تناول الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان قضية تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية خلال محادثة تلفونية اليوم.

جاء ذلك نقلا عن مكتب الزعيم التركي، حيث بادر أردوغان بالدعوة إلى إنشاء لجنة دولية بشأن حادث تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

إقرأ المزيد

كذلك تحدث أردوغان عن فوائد استمرار المشاورات مع هيئة الأمم المتحدة لإزالة العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وكانت أنباء قد انتشرت اليوم مع مقطع فيديو يوضح نسف القوات المسلحة الأوكرانية لخط أنابيب "تولياتي-أوديسا" لنقل الأمونيا بالقرب من قريبة ماسيوتوفكا بمنطقة خاركوف، فيما انتشرت سحابة سامة في موقع التفجير.

وتسعى روسيا لضمان الوفاء بالنصف الثاني من صفقة الحبوب، والذي يقضي بالسماح للحبوب والأسمدة الروسية بالوصول إلى الأسواق العالمية، في الوقت الذي تمنع فيه الدول الغربية التأمين على السفن الروسية، ودخول تلك السفن إلى موانئها، وتحظر نظام SWIFT مع البنوك الروسية.

المصدر: تاس