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لافروف يلتقي المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن

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لافروف يلتقي المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن
Globallookpress MFA Russia
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (صورة أرشيفية)
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن غدا.

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جاء ذلك في إفادة صحفية لزاخاروفا اليوم الأربعاء، حيث تابعت أنه من المقرر خلال الاجتماع مواصلة التبادل التقليدي لوجهات النظر حول مجموعة كاملة من قضايا التسوية السورية، مع التركيز على مهام "دفع العملية السياسية التي يقوم بها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، وتقديم المساعدات الإنسانية الشاملة لجميع السوريين المحتاجين".

المصدر: نوفوستي

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