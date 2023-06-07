لافروف يلتقي المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن غدا.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في إفادة صحفية لزاخاروفا اليوم الأربعاء، حيث تابعت أنه من المقرر خلال الاجتماع مواصلة التبادل التقليدي لوجهات النظر حول مجموعة كاملة من قضايا التسوية السورية، مع التركيز على مهام "دفع العملية السياسية التي يقوم بها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، وتقديم المساعدات الإنسانية الشاملة لجميع السوريين المحتاجين".

المصدر: نوفوستي