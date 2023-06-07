الدفاع الروسية: قوات أوكرانية فجرت خط أنابيب الأمونيا "تولياتي أوديسا" (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن مجموعة تخريبية أوكرانية فجرت في 5 يونيو خط أنابيب الأمونيا "تولياتي أوديسا" في منطقة خاركوف.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "في حوالي الساعة التاسعة من مساء الاثنين 5 يونيو، قامت مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة قرية ماسيوتوفكا في مقاطعة خاركوف، بتفجير خط أنابيب "تولياتي – أوديسا" للأمونيا".

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وأضاف البيان أنه "نتيجة لهذا العمل الإرهابي، وقعت إصابات بين السكان المدنيين، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم".

وأشار البيان إلى أنه يجري حاليا إجراج بقايا الأمونيا من الأراضي الأوكرانية عبر الأجزاء المتضررة من خط الأنابيب.

وأكدت الدفاع الروسية عدم وقوع إصابات بين الجنود الروس جراء الحادث.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية