نقلت صحيفة Soir، عن وزارة الدفاع البلجيكية، أن الوزارة وجهت استفسارا إلى كييف طلبت فيه معرفة ملابسات استخدام الأوكرانيين لأسلحة بلجيكية عند مهاجمة بيلغورود الروسية.

وقالت الصحيفة: "وجهت وزيرة الدفاع لوديفين ديدوندر طلبا الى نظيرها الأوكراني لتوضيح الموقف لكنها لم تستلم بعد أي رد من كييف. بالإضافة إلى ذلك، طلبت وزارة الخارجية البلجيكية من السفير البلجيكي في كييف، تذكير سلطات أوكرانيا بالمبادئ التي يتم بموجبها نقل الأسلحة إلى هذه الدولة، وكذلك التعبير عن مخاوف بروكسل بهذا الخصوص".

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يوم الثلاثاء الماضي، تم استدعاء السفير البلجيكي في روسيا مارك ميكلسون إلى مبنى الخارجية الروسية، حيث تم تقديم له احتجاج شديد بخصوص واقعة استخدام أسلحة بلجيكية الصنع من قبل مجموعات التخريب الأوكرانية عند مهاجمة مقاطعة بيلغورود.

ووفقا للصحيفة، أوضح الدبلوماسي البلجيكي للخارجية الروسية موقف بلجيكا المعلن سابقا، والذي يسمح باستخدام الأسلحة المنقولة إلى أوكرانيا "حصرا للدفاع عن الأراضي الأوكرانية".

المصدر: نوفوستي