المرتزقة البولنديون يؤكدون مشاركتهم في الهجوم على مقاطعة بيلغورود الروسية

قال مرتزقة بولنديون يقاتلون في أوكرانيا إنهم شاركوا في الهجوم على مقاطعة بيلغورود الروسية.

ونشرت وسائل إعلام بولندية رسائل نشرها المسلحون على قنوات تلغرام، ولكن تم حذفها بعد ساعات قليلة من نشرها.

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ونشرت قناة "Telegram Polski Korpus Ochotniczy"، التي تطلق على نفسها "اسم القناة الرسمية للمرتزقة البولنديين في أوكرانيا": "الجميع يوجهون لنا نفس السؤال، هل شاركنا في العملية على أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية؟. الجواب القاطع: بالتأكيد نعم".

ويظهر في الفيديو الذي بثته القناة عدة أشخاص مسلحين يرتدون زيا مموها، بوجوه مخفية، وهم يحملون لافتة "البريد الروسي".

وتحدث أحدهم بعبارات باللغة البولندية. كما كتب المسلحون، شاركت أول مجموعة هجومية في العملية.

ويزعم المرتزقة أنه لم تقع إصابات في صفوفهم، وأنهم أكملوا "المهمة المحددة بنجاح". وقالت الرسالة التي تم حذفها فيما بعد "تعمدنا تأخير نشر المعلومات الخاصة بمشاركتنا في العملية لأسباب أمنية".

وسبق أن تحدث رئيس المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف عن مشاركة مرتزقة أجانب في الهجوم على مقاطعة بيلغورود.

كما ذكرت امرأة من قرية كوزينكا، وقعت في الأسر بأيدي المسلحين، أن البولنديين والأمريكيين كانوا من بين الذين احتجزوها كرهينة، وروت كيف قتل المخربون زوجها الذي خدم في مجموعة الدفاع المحلي أمام عينيها.

وحسبما أفادت به سلطات منطقة بيلغورود، فقد قتل مدني وأصيب 13 آخرون نتيجة الهجوم الإرهابي.

المصدر: ريا نوفوستي