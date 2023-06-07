مقاطعة كيبيك الكندية تأمر بمزيد من عمليات الإجلاء مع خروج حرائق الغابات عن السيطرة

أخلت السلطات الكندية أكبر مدينة في مقاطعة كيبيك، حيث عمل رجال الإطفاء على مكافحة تهديد الحرائق الخارجة عن السيطرة في مجتمعات نائية بمناطق شمالية وشمالية غربية بالمقاطعة.

وذكرت وكالة مكافحة حرائق الغابات بالمقاطعة أن أكثر من 150 حريق غابات اشتعلت يوم أمس الثلاثاء، بينها أكثر من 110 حرائق اعتبرت خارجة عن السيطرة.

غطت حرائق الغابات الشديدة في كندا شمال شرق الولايات المتحدة وأجزاء من شرق كندا، ما أدى لتحول الهواء إلى اللون الرمادي، وحذرت السلطات السكان المعرضين للخطر بضرورة البقاء داخل منازلهم.

وأصدرت السلطات أمر إجلاء لمنطقة شيبوغاماو في كيبيك، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها حوالي 7500 نسمة في منطقة نائية بالمقاطعة.

وصرح رئيس الوزراء المقاطعة، فرانسوا ليغو، للصحفيين "بالطبع نتابع الوضع من ساعة لأخرى. إذا نظرنا إلى الوضع في كيبيك ككل، فهناك العديد من الأماكن التي لا يزال الوضع فيها مقلقا".

من جانبه قال غي لافرينيير، رئيس بلدية مدينة ليبل سور كيفيون، والتي أجبرت السلطات فيها حوالي 2100 شخص على ترك منازلهم نهاية الأسبوع، إن الحرائق تقع على بعد حوالي عشرة كيلومترات خارج المدينة، لكنها تتقدم بشكل أبطأ من المتوقع.

وأضاف: "اندلع الحريق في منطقة لا توجد فيها أشجار، ما أدى لإبطاء تقدمها إلى حد كبير".

المصدر: AP