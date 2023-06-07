الفاتيكان: البابا فرنسيس سيخضع لعملية جراحية لتجنب إصابته بانسداد معوي

أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس سيخضع لعملية جراحية لفتق في البطن اليوم الأربعاء في مستشفى في روما، حيث من المتوقع أن يمكث لأيام عدة.

وقال ماتيو بروني المتحدث باسم الفاتيكان في بيان إن البابا البالغ من العمر 86 عاما، والذي خضع لعملية جراحية في القولون عام 2021، يعاني من فتق "يسبب أعراضا متكررة ومؤلمة ومتفاقمة"، وسيخضع للعملية لتجنب إصابته بانسداد معوي.

وكان البابا نقل يوم أمس إلى مستشفى في روما لإجراء فحص طبي، بعد شهرين فقط من دخوله المستشفى بسبب التهاب الشعب الهوائية، ومكث في المستشفى لمدة ثلاث ليال، قبل أن يعود إلى الفاتيكان لترؤس خدمات عيد الفصح.

وأُجبر فرنسيس على أخذ يوم عطلة نهاية الشهر الماضي بسبب ارتفاع في درجة الحرارة، وقد ألقى وزير خارجية الفاتيكان باللوم فيه على التعب.

وكانت صحة بابا الفاتيكان، أثارت تساؤلات مئات آلاف المؤمنين حول العالم، إذ أنه عانى خلال العام المنصرم من مشاكل صحية متزايدة منها ألم مستمر في ركبته اليمنى وكذلك عرق النسا، وأثارت إقامته في المستشفى بسبب التهاب الشعب الهوائية قلقا واسع النطاق.

المصدر: "أ ف ب"