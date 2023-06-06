نقل البابا فرنسيس إلى المستشفى

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن البابا فرنسيس نقل إلى مستشفى في روما لإجراء فحص طبي اليوم الثلاثاء، بعد شهرين فقط من دخوله المستشفى بسبب التهاب الشعب الهوائية.

إقرأ المزيد

ووصل البابا البالغ من العمر 86 عاما إلى وحدة الشيخوخة بمستشفى جيميلي في الساعة 10:40 صباحا بالتوقيت المحلي وفقا لوكالتي الأنباء ANSA و AGI، فيما قالت صحيفة "ريبوبليكا" نقلا عن مصدر بالفاتيكان إن فحص يوم الثلاثاء كان مخططا له.

ولم يصدر تعليق من الفاتيكان ولا المستشفى على الخبر.

وكان البابا فرنسيس نقل إلى المستشفى نهاية مارس الماضي بعدما عانى من صعوبات في التنفس إثر إصابته بالتهاب الشعب الهوائية ومكث في المستشفى لمدة ثلاث ليال، قبل أن يعود إلى الفاتيكان لترؤس خدمات عيد الفصح.

وأُجبر فرنسيس على أخذ يوم عطلة نهاية الشهر الماضي بسبب ارتفاع في درجة الحرارة، وقد ألقى وزير خارجية الفاتيكان باللوم فيه على التعب.

وكانت صحة بابا الفاتيكان، أثارت تساؤلات مئات آلاف المؤمنين حول العالم، إذ أنه عانى خلال العام المنصرم من مشاكل صحية متزايدة منها ألم مستمر في ركبته اليمنى وكذلك عرق النسا، وأثارت إقامته في المستشفى بسبب التهاب الشعب الهوائية قلقا واسع النطاق.

المصدر: أ ف ب