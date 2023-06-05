بابا الفاتيكان مستعد للمشاركة شخصيا في المفاوضات بشأن أوكرانيا

أعرب بابا الفاتيكان عن امتنانه للمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف والقيادة الروسية لتقييمهما دبلوماسية الفاتيكان، وقال إنه لا يعارض المشاركة الشخصية في محادثات السلام.

جاء ذلك وفق ما نقله عن رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى ليونيد سيفاستيانوف، الذي يحتفظ بمراسلات مع البابا، حيث قال إن البابا فرنسيس "يشكر دميتري بيسكوف والقيادة الروسية بشكل عام لتقديرهما الجهود الدبلوماسية للفاتيكان" وأعرب عن استعداده شخصيا ليكون مفاوضا، وكذلك عن استعداد الفاتيكان لتوفير البنية التحتية اللازمة.

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وأشار سيفاستيانوف إلى أن الفاتيكان طالما دعا إلى الحياد السياسي، والالتزام بالحل السلمي للصراع من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف. وشدد على أن "حياة الناس وصحتهم يجب أن تكون أولوية الدول".

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد تحدث في وقت سابق عن إمكانية عقد قمة سلمية حول أوكرانيا في باريس، على أن يقوم بدور الوسيط في هذه القضية أي من الدول المحايدة: البرازيل أو الصين أو الدول الإفريقية أو الفاتيكان.

وكان بابا الفاتيكان قد أصدر تعليمات لرئيس مؤتمر الأساقفة الإيطاليين الكاردينال ماتيو زوبي بتنفيذ "مهمة من شأنها أن تساعد في تخفيف التوترات في الصراع بأوكرانيا".

ووفقا لوزير خارجية الفاتيكان بيترو بارولين، يجب أن تهدف مهمة زوبي أولا وقبل كل شيء إلى خلق مناخ وبيئة تجعل من الممكن تحقيق السلام. ووفقا له، فمن السابق لأوانه الحديد عن المواعيد المحتملة لزيارة زوبي لموسكو وكييف.

من جانبها، أعلنت موسكو أنها على علم بمبادرة الفاتيكان لإرسال مبعوث إلى روسيا كجزء من مبادرة سلام حول الوضع في أوكرانيا، وهو ما تقيمه روسيا على نحو إيجابي، إلا أن الفاتيكان لم يتخذ حتى الآن أي خطوة ملموسة في هذا الاتجاه.

المصدر: سبوتنيك