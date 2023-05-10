الفاتيكان يعلن عن اتصالات بشأن "مهمة سلام" مع روسيا وأوكرانيا

أعلن وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين عن إجراء اتصالات مع موسكو وكييف بشأن "مهمة السلام" التي أعلن عنها البابا فرنسيس في وقت سابق.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة ANSA عن الكاردينال، الذي أضاف أن المهمة "سوف تستمر" على حد اعتقاده، وأنها "ذات طبيعة سرية".

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وبينما صرحت كل من موسكو وكييف بأنهما لا تعرفان شيئا عن المهمة، إلا أن اتصالات جرت بعد ذلك تم خلالها "حل سوء التفاهم"، وفقا للكاردينال.

وكان البابا فرنسيس قد صرح للصحفيين، بعد زيارته الرسولية إلى هنغاريا، بأن الفاتيكان يقوم بـ "مهمة سلام" لحل النزاع في أوكرانيا، ووفقا له، فإن هذه المهمة "ليست علنية بعد"، وسيكون من الممكن الحديث عنها أكثر في وقت لاحق فقط.

من جانبه كان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد صرح بأن الكرملين على دراية بأفكار البابا فرنسيس بشأن التسوية في أوكرانيا، إلا أنه ليس لدى موسكو تفاصيل محددة بهذا الشأن.

المصدر: تاس