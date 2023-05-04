بيسكوف يعلق على مبادرة بابا الفاتيكان للسلام

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن موسكو تعلم أن البابا فرنسيس "يفكر باستمرار في السلام"، لكن الكرملين ليس على علم بأي خطط مفصلة للفاتيكان لتسوية الأزمة الأوكرانية.

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وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس: "نعلم أن البابا يفكر باستمرار في السلام، ونعلم أن البابا يفكر في كيفية إنهاء هذا الصراع. لكننا لسنا على علم بأي خطط تفصيلية طرحها الفاتيكان في هذا السياق".

وقال الكاردينال بيترو بارولين، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، إنه تم إبلاغ روسيا وأوكرانيا بمبادرة الفاتيكان للسلام، مشيرا إلى أنه لا يحق إلا للبابا نفسه كشف تفاصيل المهمة السلمية. وأوضح بارولين أن المهمة لا تزال تنتظر تنفيذها، وأن أمرها لم يحسم بعد.

وكان البابا فرنسيس أعلن خلال عودته من رحلة رسولية إلى هنغاريا الأحد، في تصريحات صحفية على متن طائرته، أن الفاتيكان بصدد تنفيذ مهمة سلام لتسوية النزاع في أوكرانيا. وأضاف أن المهمة "بعيدة عن الأضواء حتى الآن"، ولن يكون من الممكن الحديث عنها إلا لاحقا "عندما تصبح علنية".

المصدر: "نوفوستي"