حث البابا فرنسيس أوكرانيا وروسيا على وقف الأعمال القتالية، وأعرب عن استعداده لإرسال ممثلين عنه إلى موسكو وكييف لتنظيم مفاوضات.

وقال رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى (ARC) ليونيد سيفاستيانوف، الذي أجرى مؤخرا محادثات مع البابا، إن "البابا فرنسيس يدعو أطراف الصراع الأوكراني إلى وقف المحاولات الهجومية والجلوس على طاولة المفاوضات".

وأكد البابا أنه "لا يمكن تحقيق رغبات الأطراف إلا على طاولة المفاوضات وليس في ساحة المعركة".

وقال سيفاستيانوف إن البابا مستعد، إذا رغبت موسكو وكييف في ذلك، لإرسال ممثلين عنه في أي وقت، للمساعدة في بدء عملية التفاوض.

في أكتوبر الماضي، أكدت مصادر في الفاتيكان أن الكرسي الرسولي مستعد لبذل كل ما في وسعه لتحقيق السلام في أوكرانيا.

هذا وقد أكدت روسيا باستمرار استعدادها للتفاوض، وانفتاحها على الحوار والتواصل مع جميع الأطراف.

في المقابل ترفض كييف الحوار والتفاوض وقد سنت قوانين تمنع على السلطات الأوكرانية التفاوض مع روسيا.

المصدر: نوفوستي