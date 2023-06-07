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مدفيديف يدعو الجيش الروسي للإطاحة بـ"الدولة 404"

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مدفيديف يدعو الجيش الروسي للإطاحة بـ
Sputnik
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أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إلى ضرورة الإطاحة الكاملة بالنظام الموجود في كييف وذلك عبر هجوم روسي لاحق.

وقال مدفيديف معلقا على الوضع السائد حول الهجوم الأوكراني المضاد: "يجب علينا وقف العدو، ومن ثم البدء بالهجوم. ويجب أن يكون هدف الهجوم الروسي اليوم ليس فقط تحرير أراضينا وحماية شعبنا. هدفنا يجب أن يكون الإطاحة الكاملة بالنظام النازي كييف، الذي ترسخ في الدولة 404 (الدولة الغلطة)".

وحذر مدفيديف من مغبة الاستهانة بالعدو، وقال: "العدو مستعد مع العالم الغربي الذي يدعمه، لفعل أي شيء لمحو بلادنا من على وجه الأرض. لذلك من المهم جدا تركيز كل الجهود الممكنة والرد على ذلك بجدارة".

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وأضاف أن الجيش الروسي يتمتع بتفوق كبير "في الطيران، وفي القوات المدرعة، وفي الأسلحة عالية الدقة، وطبعا من حيث الروح المعنوية".

ووفقا له، الهجوم المضاد الأوكراني لم يكن مفاجأة بالنسبة لروسيا، لأنه لا يوجد خيار آخر لدى زمرة كييف، التي عليها أن تهاجم لكي تبرر المال والأسلحة المقدمة لها. لكن خيبة آمال الرعاة الغربيين قد تكلف زيلينسكي وشركاءه ليس فقط المناصب بل وحتى حياتهم.

المصدر: تاس

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