"بوليتيكو": دول الاتحاد الأوروبي قد تتفق اليوم على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

أفادت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأن الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي قد يتوصلون اليوم الأربعاء إلى اتفاق بشأن الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا.

ووفقا لمعطيات الصحيفة، لا تزال مفتوحة وبدون اتفاق، عدة مسائل تتعلق بالعقوبات. على سبيل المثال، تخشى عدة دول من بينها ألمانيا، من أن بعض تدابير مكافحة الالتفاف على العقوبات، قد تؤثر على علاقاتها مع تركيا والصين. وبسبب هذه المخاوف، خفف الاتحاد الأوروبي الاقتراح الأولي للمفوضية الأوروبية بشأن هذه المسألة.

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بالإضافة إلى ذلك، تعيق هنغاريا واليونان صدور الحزمة الجديدة من العقوبات. وتصر الدولتان على ذلك حتى تزيل أوكرانيا عددا من شركاتها من قائمة "الرعاة الدوليين للحرب".

حتى الآن، اعتمد الاتحاد الأوروبي بالفعل عشر مجموعات من العقوبات ضد روسيا. وتعيق هنغاريا واليونان صدور الحزمة الجديدة بسبب إدراج بعض الشركات من هاتين الدولتين في القائمة الأوكرانية لـ "الرعاة الدوليين للحرب".

ولكن مع ذلك، ترى وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أنه يمكن الاتفاق على الحزمة الحادية عشرة قبل الاجتماع القادم لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي سيعقد في يونيو.

المصدر: تاس