القوات الروسية تنفذ ضربة على مواقع 3 ألوية أوكرانية في اتجاهي سفاتوفو وكراسني ليمان

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أعلن رئيس المكتب الصحفي لمجموعة القوات الروسية "المركز" ألكسندر سافتشوك أن طيران ومدفعية المجموعة نفذا ضربة على مواقع عسكرية تابعة لـ 3 ألوية أوكرانية.

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وقال سافتشوك في حديث لوكالة "نوفوستي"، اليوم الأربعاء: "في اتجاهي كراسني ليمان وسفاتوفو دمرت الضربات الصاروخية لطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة لمجموعة القوات الروسية "المركز" مواقع اللواء الجوي الـ 81 واللواءين الآليين الـ66 والـ67 للقوات الأوكرانية".

وأضاف أنه في منطقة التجمعين السكنيين نيفسكويه وتشيرفونايا ديبروفا نفذ الطيران التكتيكي للمجموعة الروسية ضربة صاروخية على مستودع ذخيرة ونقاط مرابطة مؤقتة وكذلك أسلحة نيران العدو.

المصدر: نوفوستي