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مصدر: القوات الروسية تلحق خسائر فادحة بـ 3 ألوية أوكرانية

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مصدر: القوات الروسية تلحق خسائر فادحة بـ 3 ألوية أوكرانية
Sputnik
عمل مسيرة الكاميكازي من طراز "لانتسيت"، أرشيف
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أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "الوسط" العقيد ألكسندر سافتشوك بأن القوات الروسية ألحقت في اتجاه كراسني ليمان خسائر فادحة  بوحدات تابعة لثلاثة ألوية أوكرانية.

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وقال سافتشوك في حديث لوكالة "نوفوستي": "في منطقة نيفسكي وغابات سيريبريانسكي كشفت القوات الروسية حركة اللواءين الميكانيكيين الـ 63 والـ 67 للقوات الأوكرانية واللواء الـ5 للحرس الوطني الأوكراني. ونتيجة للقصف المدفعي والضربات الجوية تكبد العدو خسائر فادحة وانتشر في الغابة".

وأضاف أن الطيران التابع لمجموعة القوات الروسية "الوسط" دمر عددا من المعاقل الأوكرانية وأماكن تمركز القوات الأوكرانية ومعداتها العسكرية بالقرب من 8 تجمعات سكنية.

وتابع أنه تم القضاء أثناء القتال على مدفع هاون من طراز "M777" بمسيرة كاميكازي من طراز "لانتسيت".

المصدر: نوفوستي

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