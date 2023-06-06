البيت الأبيض: الإدارة الأمريكية لديها أموال كافية لدعم كييف حتى الخريف

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن الإدارة الأمريكية تمتلك أموالا كافية تمكنها من دعم كييف حتى الخريف القادم.

وأوضح كيربي أن إدارة الرئيس جو بايدن لديها ما يكفي من الأموال لتقدم الدعم لأوكرانيا حتى نهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في فصل الخريف، وأنه لا حاجة لطلب الدعم المالي من الكونغرس في الوقت الراهن.

وأشار إلى إمكانية طلب دعم مالي إضافي من الكونغرس عند الضرورة، مؤكدا أنه في الوقت الراهن لا حاجة لذلك.

وناقش الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق، مسألة دعم أوكرانيا، بما في ذلك الدعم العسكري، مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن.

وفي الأول من يونيو، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن حلف الناتو سيقدم لأوكرانيا "حزمة قوية من الدعم السياسي والمادي" خلال القمة القادمة المزمع عقدها في مدينة فيلنيوس في الفترة ما بين 11-12 يوليو، دون تحديد للمبلغ المقرر.

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

المصدر: RT + إزفيستيا