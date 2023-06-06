زيلينسكي يتوقع تلقي أوكرانيا عددا "ضخما" من طائرات F-16 من دول غربية

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن كييف تتوقع الحصول على كمية "هائلة" من طائرات F-16 من عدد من الدول الغربية، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم وجود بنية تحتية لها في أوكرانيا.

وأعرب زيلينسكي، خلال لقائه بممثلي وسائل الإعلام بمناسبة يوم الصحفيين، عن ثقته في أن أوكرانيا ستتلقى طائرات مقاتلة جديدة من طراز F-16 من الشركاء الغربيين، لافتا إلى أنه من المستحيل الكشف عن كل التفاصيل.

وأشار إلى أن أوكرانيا لا تملك البنية التحتية اللازمة لخدمة الطائرات الغربية، لذا فهي بحاجة إلى بنائها. وقال: "بالنسبة لقضايا F-16 والبنية التحتية، لا توجد بنية تحتية، يجب بناؤها وتجهيزها. ولا جدوى من إعدادها إذا لم تكن لديك اتفاقيات بأننا سنمتلك الطائرات المناسبة".

وفي وقت سابق، اشتكى زيلينسكي من أن بلاده لا تستطيع الحصول على العدد الكافي من أنظمة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي وصواريخها.

المصدر: RT