قال أوليغ تشيخوف رئيس المكتب الصحفي لمجموعة "شرق" بالجيش الروسي، إن الوحدات الأمامية الروسية تصدت لمحاولة أوكرانية دورية للهجوم في اتجاه جنوب دونيتسك، ودمرت 17 دبابة معادية.

وفي التفاصيل، أشار الضابط إلى أنه بدعم من المدفعية والطيران الحربي، تم تدمير 13 دبابة ومركبتين قتاليتين لنقل المشاة وست مركبات مدرعة في منطقة بريفولنوي ونيسكوشنوي، بالإضافة إلى دبابة واحدة والعديد من المسلحين الأوكرانيين في منطقة نوفوداروفكا. وتم تدمير ثلاث دبابات وثلاث عربات مدرعة وخمس شاحنات صغيرة في منطقة أولغوفسكي. ودمر الدفاع الجوي الروسي 3 طائرات بدون طيار من طراز "فالكيريا" و "فيوريا" و "ليليكا".

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وفي اتجاه زابوروجيه، ضرب الجيش الروسي نقطة محصنة أوكرانية في منطقة ستيبوفوي، ومحطة تشويش الكتروني في منطقة نوفودانيلوفكا، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة في نوفواندريفكا وبالقرب من شيرباكي.

في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن عناصر مجموعة "شرق"، صدوا هجوما جديدا للقوات الأوكرانية على هذا الاتجاه بعد إعادة تجميع قامت بها. وأسفرت المواجهة عن القضاء على أكثر من 1500 عسكري أوكراني وتدمير 28 دبابة، 8 من طراز "ليوبارد" الألمانية.

المصدر: نوفوستي