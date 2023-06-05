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روبرت كينيدي يعترف بوجود مختبرات بيولوجية أمريكية في أوكرانيا

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روبرت كينيدي يعترف بوجود مختبرات بيولوجية أمريكية في أوكرانيا
Legion-Media
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اعترف المرشح الرئاسي الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، بوجود مختبرات بيولوجية أمريكية في أوكرانيا، منتقدا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بعدم وجود لديه خبرة سياسية على الإطلاق.

وقال خلال محادثة مع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، تم بثها على "تويتر": "مختبراتنا منتشرة في جميع أنحاء العالم، في أوكرانيا وأماكن أخرى، وهي تطور جميع أنواع الأسلحة البيولوجية".

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كما انتقد كينيدي جونيور، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وقال: "إنه ممثل كوميدي، لا أريد أن أقول إنه سيء​، لكن هذا يعني أنه ليس لديه خبرة سياسة على الإطلاق".

وتحدث كينيدي جونيور، عن تسريع التسوية للنزاعات الأمريكية مع روسيا والصين قائلا: "من الجنون الدخول في صراع مع دولة لديها أسلحة نووية مثلنا".

المصدر: تاس 

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