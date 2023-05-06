روبرت كينيدي: لا يمكن هزيمة الروس في أوكرانيا

أكد المرشح الرئاسي الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، أن روسيا لا يمكن أن تهزم في الأزمة الأوكرانية، وأن كييف وواشنطن تحاولان جاهدتين إخفاء الخسائر الكارثية للقوات الأوكرانية.

وقال السياسي: "لا يمكن للروس أن يخسروا هذه الحرب. قيل لنا إنهم يخسرون... ولكنهم يحشدون قواتهم، ويتفوقون بالمدفعية على الولايات المتحدة".

وأكد أن الولايات المتحدة لا تملك مدفعية لتحل محل ما تم تدميره في أوكرانيا.

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وأشار إلى أن حكومتي أوكرانيا والولايات المتحدة تحاولان جاهدتين إخفاء الخسائر "الكارثية" للقوات الأوكرانية وأن الوضع في أوكرانيا هو "أعنف مواجهة" منذ الحرب العالمية الثانية.

وأكد أنه ضد دعم أوكرانيا وذكر أيضا أنه كان من الممكن تجنب المواجهة بين كييف وموسكو لو وعد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قبل بدء العملية الروسية بأن بلاده لن تنضم إلى "الناتو".

المصدر: نوفوستي