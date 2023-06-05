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مصدر: كييف تخرج السكان بالقوة من مدينتي سلافيانسك وكراماتورسك

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مصدر: كييف تخرج السكان بالقوة من مدينتي سلافيانسك وكراماتورسك
Gettyimages.ru
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أفاد مصدر في مجموعة القوات الروسية "جنوب" بأن القوات الأوكرانية بدأت في إخراج السكان بالقوة من مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية التي تسيطر عليها كييف.

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وقال المصدر في حديث لوكالة "نوفوستي": "يتم حاليا إخراج الناس بالقوة من مدينتي كراماتورسك وسلافيانسك. بما في ذلك الأطفال".

وصرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين في نهاية مايو الماضي بأنه بعد تحرير أرتيوموفسك (باخموت) تبدأ أعمال قتالية في اتجاه مدينتي كراماتورسك وسلافيانسك.

وأعلنت وزارة إعادة الإدماج الأوكرانية في أوائل الشهر الجاري عن إخراج الأطفال بالقوة من 7 تجمعات سكنية في أراضي جمهورية دونيتسك تسيطر عليها كييف وهي مدينة جيليزنويه وقرى نيويورك وسيفيرنويه وقسطنطينوفكا وإيفانبوليه ونيكولايفكا وبودولسكويه.

المصدر: نوفوستي

 

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