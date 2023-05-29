أكد اللواء الأوكراني المتقاعد سيرغي كريفونوس، أن رغبة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في شن هجوم مضاد بدلا من تعزيز الدفاعات، ستؤدي إلى خسائر إقليمية جديدة لسلطات كييف.

وأوضح اللواء الأوكراني، أن القوات الروسية تتقدم بشكل متزايد على الأرجح، مشيرا إلى أنه قريبا يمكن أن تخضع مدن مثل سلافيانسك وكراماتورسك لسيطرة روسيا.

وقال كريفونوس في مقابلة مع قناة "برياموي" التلفزيونية: "نتحدث باستمرار عن هجوم قواتنا ونتوقعه، لكن في نفس الوقت يجب أن نفهم أنه من المهم الاستعداد للهجوم القادم (من جانب موسكو)."

ووفقا اللواء، تمتلك روسيا الموارد والذخيرة اللازمة لمواصلة التقدم وراء خط أرتيوموفسك (باخموت)، وخلص إلى أنه في هذا الوقت، واجهت القوات الأوكرانية موقفا صعبا إلى حد ما بسبب نقص ذخيرة المدفعية الأمر الذي أعاق قدراتها.

المصدر: نوفوستي