سياسي أمريكي: صراع روسيا مع الدولار أدى إلى بداية انهيار العملة الأمريكية

صرح عضو الكونغرس الأمريكي السابق رون بول بأن صراع روسيا ودول "بريكس" مع الدولار أدى إلى بداية انهيار العملة الأمريكية.

إقرأ المزيد

وقال بول في حديث لموقع "InfoBRICS": "سينهار النظام المعتمد على الدولار. لقد بدأت هذه العملية. ستقرأ كل يوم قصة أخرى مفادها أن دولة كبيرة ما – ممكن روسيا أو الهند أو الصين – تعقد صفقات في جميع أنحاء العالم باستخدام العملة المحلية".

وأضاف أن استخدام روسيا وبلدان "بريكس" للعملات الأخرى لأغراض اقتصادية وعقد صفقات سيؤدي إلى انهيار حتمي لهيمنة الدولار، مشيرا إلى أن العملة الأمريكية لن تتمكن من الفوز في المنافسة مع عملات الدول الأخرى.

وأوضح: "هذه هي الشقوق التي نراها. وتميز العام الماضي بانخفاض كبير في استخدام الدولار كعملة احتياطية عالمية. وهذه ليست النهاية. أعتقد أن العملية ستسير في نفس الاتجاه".

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، سابقا، بأن بلدان "بريكس" تسرع الانتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية، موضحا أن فرض القيود على التصدير الروسي "يشجع العديد من بلدان العالم على التفكير في بدائل للدولار".

المصدر: نوفوستي