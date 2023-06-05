وسائل إعلام: المفوضية الأوروبية توسع حظر استيراد الحبوب من أوكرانيا إلى 5 دول مجاورة لها

أفادت وكالة "PAP" بأن السلطات الأوروبية وسعت الحظر المفروض على استيراد الحبوب من أوكرانيا إلى الدول المجاورة لها.

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ونقلت الوكالة عن مصادر في بروكسل: "مددت المفوضية الأوروبية بحلول منتصب سبتمبر القادم حظر الاتحاد الأوروبي على استيراد القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس من أوكرانيا. بدأ سريان مفعول هذا الحظر في 2 مايو الماضي، لاستبدال قرارات حظر الاستيراد أحادية الجانب التي فرضتها الدول المجاورة لأوكرانيا، بما فيها بولندا".

وعلى خلفية احتجاجات المزارعين المحليين التي جرت في الربيع الماضي، أوقفت بولندا وعدد من بلدان شرق أوروبا استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية التي تدخل السوق الأوروبية بدون رسوم. وفي النتيجة تمت تسوية الوضع من خلال توقيع اتفاقية منفصلة مع المفوضية الأوروبية قامت عدد من الدول وفقا لها باستئناف الاستيراد.

وبدلا من ذلك فرضت السلطات الأوروبية حظرا مؤقتا على استيراد القمع والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس إلى 5 دول مجاورة لأوكرانيا وهي بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا ورومانيا وبلغاريا.

أما أوكرانيا فعارضت تمديد هذا الحظر، وأيدتها في ذلك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

المصدر: نوفوستي