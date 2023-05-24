ممثلو الاتحاد الأوروبي يمددون إعفاء بضائع أوكرانية من الرسوم الجمركية

أفاد المكتب التمثيلي للسويد، التي تترأس الاتحاد الأوروبي، بأن الممثلين الدائمين لدول الاتحاد وافقوا على تمديد إعفاء البضائع الأوكرانية من الرسوم الجمركية لمدة عام آخر.

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وجاء في بيان نشره المكتب في "تويتر" اليوم الأربعاء: "وافق الممثلون الدائمون للاتحاد الأوروبي للتو على قرار يمدد تعليق تحصيل جميع الرسوم الجمركية والحصص وتدابير التجارة الوقائية على الصادرات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي".

وبحسب البيان فإن "الخطوة ستساعد أوكرانيا في الحفاظ على استقرار العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي ودعم اقتصادها".

وبعد موافقة الممثلين الدائمين يتوجب الحصول على موافقة الوزراء المعنين في دول الاتحاد الأوروبي.

وقرر الاتحاد الأوروبي استيراد المنتجات الأوكرانية بدون رسوم في عام 2022 لمساعدة كييف على زيادة الصادرات، كما نظمت المفوضية الأوروبية مسارات برية ونهرية لتصدير الحبوب من أوكرانيا إلى السوق العالمية ولكن بسبب مشاكل لوجستية علقت المنتجات الزراعية في دول الاتحاد الأوروبي المجاورة لأوكرانيا مما أدى إلى أزمة غذائية في المنطقة.

وفي يناير من هذا العام، اقترحت بولندا إعادة الرسوم الجمركية على الذرة وبعض المنتجات الزراعية الأخرى المصدرة من أوكرانيا، ثم أعلنت مع هنغاريا (المجر) على خلفية احتجاجات المزارعين المحليين، تعليق واردات المنتجات الزراعية الأوكرانية المعفاة من الجمارك في السوق الأوروبية، ومن ثم سلوفاكيا حذت حذو بولندا وهنغاريا.

وفي ظل ذلك طلب رؤساء وزراء بولندا وهنغاريا ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا من المفوضية الأوروبية التدخل في الأزمة.

المصدر: برايم