أوكرانيا تحقق مكاسب قدرها 25 مليار يورو بفضل الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي

قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي ميريام غارسيا فيرير إن تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية للاتحاد الأوروبي حقق لأوكرانيا مكاسب قدرها 25 مليار يورو.

جاء ذلك في إفادة صحفية لها ببروكسل اليوم الخميس، حيث قالت إن تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية وهو ما تسبب في أزمة في أوروبا الشرقية، سمح لأوكرانيا بتحقيق مكاسب قدرها 25 مليار يورو".

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وأضافت فيرير أن "ممرات التضامن سمحت لأوكرانيا بتصدير 57 مليون طن من المنتجات الزراعية، ما مكن المشغلين الاقتصاديين والمنتجين الزراعيين الأوكرانيين من تحقيق هذه المكاسب".

وكانت السلطات البولندية قد اقترحت على الاتحاد الأوروبي توسيع الحظر على الاستيراد من أوكرانيا ليشمل إلى جانب الحبوب منتجات غذائية أخرى، وذلك عقب قرارات من سلوفاكيا وهنغاريا بتعليق استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية التي تدخل السوق الأوروبية بلا رسوم، وهو ما أثر بالسلب على مكاسب المزارعين المحليين.

المصدر: نوفوستي