 
مباشر

أوكرانيا تحقق مكاسب قدرها 25 مليار يورو بفضل الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي

أخبار العالم

أوكرانيا تحقق مكاسب قدرها 25 مليار يورو بفضل الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي
Globallookpress Robert Seitzhttpimagebroker.com#search
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v5tm

قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي ميريام غارسيا فيرير إن تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية للاتحاد الأوروبي حقق لأوكرانيا مكاسب قدرها 25 مليار يورو.

جاء ذلك في إفادة صحفية لها ببروكسل اليوم الخميس، حيث قالت إن تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية وهو ما تسبب في أزمة في أوروبا الشرقية، سمح لأوكرانيا بتحقيق مكاسب قدرها 25 مليار يورو".

إقرأ المزيد
هنغاريا توسع قائمة المنتجات المحظور استيرادها من أوكرانيا
هنغاريا توسع قائمة المنتجات المحظور استيرادها من أوكرانيا

وأضافت فيرير أن "ممرات التضامن سمحت لأوكرانيا بتصدير 57 مليون طن من المنتجات الزراعية، ما مكن المشغلين الاقتصاديين والمنتجين الزراعيين الأوكرانيين من تحقيق هذه المكاسب".

وكانت السلطات البولندية قد اقترحت على الاتحاد الأوروبي توسيع الحظر على الاستيراد من أوكرانيا ليشمل إلى جانب الحبوب منتجات غذائية أخرى، وذلك عقب قرارات من سلوفاكيا وهنغاريا بتعليق استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية التي تدخل السوق الأوروبية بلا رسوم، وهو ما أثر بالسلب على مكاسب المزارعين المحليين.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا