أردوغان يعيّن جودت يلماز المخضرم نائبا له بدل أوقطاي

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعيين جودت يلماز في منصب نائب رئيس تركيا، ليحل محل سلفه فؤاد أوقطاي في هذا المنصب.

وشغل يلماز منصب نائب رئيس وزراء تركيا في الحكومة المؤقتة التي شكلها رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، في الفترة من 28 أغسطس حتى 17 نوفمبر 2015، كما سبق أن شغل منصب وزير التنمية مرتين: الأولى من 2011 إلى 2015، والثانية من 2015 إلى 2016. ويرأس لجنة الميزانية في البرلمان التركي منذ عام 2020.

ودرس نائب الرئيس التركي الجديد، العلاقات الدولية في جامعة دنفر بالولايات المتحدة، كما درس العلوم السياسية والإدارة العامة في جامعة بيلكنت، وحصل على درجة الدكتوراه. وفي عام 2003 بات مسؤولا عن العلاقات بين مكتب رئيس الوزراء والاتحاد الأوروبي.

وفي انتخابات 2007، تم انتخابه نائبا في البرلمان التركي عن دائرة مدينة بينكل، وفي 1 مايو 2009، أصبح وزير دولة في حكومة أردوغان الثانية، وفي 6 يوليو 2011، أصبح وزير التنمية في حكومة أردوغان الثالثة.

وأعلن الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة التركية أنقرة، عن تشكيلة الحكومة التركية الجديدة والتي شهدت استبدال حقائب سيادية على رأسها حقيبتا الدفاع والخارجية.

يشار إلى أن الرئيس التركي أعلن في خطابه اليوم عقب أداء اليمين الدستورية أن ولايته الرئاسية الجديدة لن تشهد فتح دفاتر وملفات الماضي "كالتاجر إن أفلس"، مشيرا إلى إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة اليوم وأن يوم الثلاثاء المقبل سيشهد أول اجتماع لها.

المصدر: RT