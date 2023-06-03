نتنياهو: الحادث المميت على الحدود المصرية خطير وسيتم التحقيق فيه بدقة

ناقش الجهاز السياسي في إسرائيل، مساء يوم السبت، الحادث الأمني ​​الذي وقع على الحدود المصرية، والذي قتل خلاله جنديان ومجندة برصاص مصري، حيث وصفه بالخطير.

وعلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ذلك قائلا إن الحادث المميت على الحدود المصرية يوم السبت أمر خطير وغير مألوف وسيتم التحقيق فيه بشكل كامل.

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وأضاف "أود أن أشيد بقواتنا التي سعت للتواصل والقضاء على المنفذ".

وأكد نتنياهو أن الحادث الأمني على الحدود مع مصر عابر ولن يؤثر على التعاون المشترك بين تل أبيب والقاهرة.

وأوضحت قناة "i24 news" أن رئيس الوزراء أبلغ وزراء حكومته ومسؤولين إسرائيليين أن الحادث لن يؤثر على التعاون المشترك الذي يشمل حفظ الأمن على الحدود بين البلدين.

من جهته، صرح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ: "يا له من يوم سبت حزين.. لقد أصابنا الفزع بنبأ مقتل مجندة وجنديين من الجيش الإسرائيلي هذا الصباح عند الحدود المصرية".

وأضاف "لا توجد كلمات لوصف الألم والخسارة.. أتقدم مع الأمة بأسرها بأحر التعازي لأسرهم وأشاركهم في حدادهم في هذا الوقت العصيب".

وأردف بالقول: "سنحافظ على ذكراهم وسنواصل الدفاع عن حدودنا بعزم".

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من جانبه، قال وزير الدفاع يوآف غالانت: "يؤلمني موت المقاتلين الثلاثة في الحادث الذي وقع على الحدود المصرية.. نفذ الجنود الثلاثة مهامهم بتفان لكن الحادث انتهى بنتائج وخيمة".

وذكر أنه أجرى تقييما للوضع مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وسوف يحقق في الحادث كما يجب.

واشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنه وبناء على طلب من مصر، تحدث الوزير يوآف غالانت مع وزير الدفاع المصري أحمد زكي، عقب هجوم إطلاق النار على الحدود المصرية الذي قتل فيه ثلاثة جنود.

وأعرب غالانت عن تقديره لالتزام وزير الدفاع المصري بإجراء تحقيق مشترك في تفاصيل الحادث، حيث اتفق الجانبان على استمرار العلاقة المباشرة بينهما لمنع وقوع حوادث في المستقبل وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مصرع 3 من جنوده وإصابة رابع في إطلاق نار استهدف قواته يوم السبت على الحدود الإسرائيلية المصرية، مؤكدا أن منفذ الهجوم شرطي مصري.

كما أعلن الجيش المصري مقتل عنصر أمن مصري عند الحدود المصرية الإسرائيلية.

المصدر: موقع "i24 news" الإسرائيلي