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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الحادث صعب جدا ونجري تقييما مع الجيش المصري

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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الحادث صعب جدا ونجري تقييما مع الجيش المصري
Legion-Media
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قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي إن ما جرى اليوم حادث صعب جدًا سقط خلاله جنديان ومجندة خلال أداء مهام الحفاظ على أمن الحدود مع مصر.

وأضاف هاليفي: نجري تحقيقًا شاملًا ومعمقًا مع الجيش المصري وسنستخلص العبر المطلوبة

واختتم الجنرال هرتسي هاليفي اليوم تقييمًا أمنيًا للأوضاع في اللواء الاقليمي فاران، وأجرى تحقيًقا لتسلسل الأاحداث طيلة اليوم، برفقة قائد المنطقة الجنوبية وقائد فرقة 80 وقائد لواء العلاقات الدولية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت مصرع 3 من جنوده وإصابة رابع في إطلاق نار استهدف قواته على الحدود الإسرائيلية المصرية، نفذه شرطي مصري.

وأكد بيان للجيش الإسرائيلي مقتل منفذ العملية، مضيفا أن قواته تواصل أعمال التمشيط في المنطقة للتأكد من عدم وجود مهاجمين آخرين.

المصدر: RT

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