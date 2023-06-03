تل أبيب تنشر لقطات لموقع الحراسة الذي قُتل فيه جنديان إسرائيليان برصاص مصري (فيديو)

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء يوم السبت، شريط فيديو موقع الحراسة الذي تم فيه تصفية الجنديين الإسرائيليين قبل العثور عليهما بعد نحو 5 ساعات.

واعترف الجيش الإسرائيلي السبت، بمقتل 3 جنود عند الحدود المصرية، فيما أكد تحييد "مخرب"، قال الإعلام العبري إنه شرطي مصري.

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وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي "مقتل 3 جنود في جيش الدفاع نتيجة إطلاق نار خلال حادث أمني على الحدود مع مصر وقع صباح اليوم".

وأضاف أن الحادث الأمني وقع في منطقة اللواء الإقليمي فاران.

ولفت أدرعي إلى أنه خلال اشتباك وتبادل لإطلاق نار مع مخرب داخل الأراضي الإسرائيلية تمكن الجنود والقادة من إطلاق النار عليه وتحييده، لكن الإعلام العبري أكد أن القوات الإسرائيلية قتلت عنصرا من الشرطة المصرية خلال الاشتباك.

من جهته، أعلن الجيش المصري يوم السبت مقتل مجند عند الحدود المصرية الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري إن أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية قام فجر السبت بمطاردة عناصر تهريب مخدرات.

وأضاف أنه وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران.

وأكد المتحدث أنه جار اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية