مجند مصري وحيد يدمر أسطورة الجيش الإسرائيلي عام 2023 باعتراف تل أبيب

في الوقت الذي تتحدث فيه إسرائيل منذ عام 1973 حتى 2023 عن أسطورة جيشها الذي لا يقهر ودفاعاته القوية، إلا أنه دائما ما يمثل الجندي المصري عقدة لهذا الجيش.

إقرأ المزيد

باعتراف تل أبيب والجنرالات العسكرية، طرحت تساؤلات حول تمكن مجند مصري وحيد من اختراق الحدود اليوم السبت، وقتل 3 مجندين، حيث قال قائد لواء الجنوب في الجيش الإسرائيلي: "الجندي المصري اخترق الحدود واشتبك 3 مرات مع الجنود، في الأولى قتل جنديا ومجندة، ثم قَتل جندياً ثالثاً وفي المرة الثالثة ارتقى المنفذ".

وقال التلفزيون الإسرائيلي عبر قناته الـ13: "كيف تسلل الجندي المصري بمفرده إلى الأراضي الإسرائيلية؟.. كيف بقي جنود الجيش الإسرائيلي بلا حياة في الموقع لفترة طويلة".. كيف لم يعرف أحد عن ذلك".. كيف تجول الجندي المصري بحرية لساعات داخل إسرائيل ولم يتم القبض عليه".. ولماذا لم يتم إقصاؤه من الجو بسبب التضاريس المعقدة؟".

وبدأ الحادث في الساعة 02:30 من صباح اليوم السبت، عندما أحبط الجيش الإسرائيلي عملية تهريب مخدرات كبيرة، وحينها أطلق الجندي المصري الذي دخل إسرائيل من مصر وفتح النار عليهم وقتلهم.

وفي السياق نفسه قال المراسل العسكري لموقع والا الإسرائيلي أمير بوخبوط: "انهار مفهوم الجيش الإسرائيلي للدفاع في اللحظة التي أعقبت استثمار مليارات الشواقل على الحدود المصرية، وهناك العديد من الأسئلة العميقة والتي لا تتعلق فقط بالملاحظات التكنولوجية".

المصدر: التلفزيون الإسرائيلي + RT