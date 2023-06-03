بينهم أمني.. مقتل 15 شخصا على الأقل في اشتباكات بين أنصار زعيم المعارضة والشرطة في السنغال (فيديو)

أعلنت الحكومة السنغالية يوم السبت، أن عدد القتلى في الاشتباكات بين الشرطة وأنصار زعيم المعارضة عثمان سونكو، ارتفع الآن إلى 15 بينهم أحد عناصر الأمن.

واستمرت الاشتباكات في جيوب العاصمة داكار مساء الجمعة حيث ألقى المتظاهرون الحجارة وأحرقوا السيارات وألحقوا أضرارا بالمتاجر بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ونشرت الحكومة الدبابات.

وكان سونكو قد أدين الخميس بتهمة إفساد الشباب، ولكن تمت تبرئته من تهم الاغتصاب وتوجيه تهديدات.

ويلقي السنغاليون باللوم على الحكومة في أعمال العنف والخسائر في الأرواح.

وسونكو هو المنافس الرئيسي للرئيس ماكي سال، ويحظى بشعبية بين الشباب في البلاد.

ويصر أنصاره على أن مشاكله القانونية جزء من جهد حكومي لعرقلة ترشيحه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

المصدر: أ ب