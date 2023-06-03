الجيش الإسرائيلي يمشط المنطقة بعد مقتل جنود في هجوم لشرطي مصري على الحدود

وصف الجيش الإسرائيلي الشرطي المصري الذي قتل جنودا له في هجوم بالنيران على نقطة عسكرية على حدود مصر، بـ"المخرب"، مع وصول قوات إضافية إلى المكان والبدء بأعمال تمشيط في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "في ساعات الصباح الباكر وخلال نشاط لتأمين الحدود، قُتل جندي ومجنّدة من جيش الدفاع في نقطة عسكرية نتيجة تعرضهما لإطلاق نار على الحدود المصرية. بعد ذلك وصلت قوات إضافية إلى المكان وباشرت بأعمال تمشيط في المنطقة".

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وأضاف البيان: "في ساعات الظهر رصدت القوات العسكرية خلال أعمال التمشيط المخرّب نفسه داخل الأراضي الإسرائيلية حيث اندلع تبادل لإطلاق نار تمكّن خلاله الجنود والقادة من قتل المخرب. وخلال الاشتباك قُتل جندي من جيش الدفاع وأصيب ضابط صف بجروح طفيفة".

وتابع الجيش: "المخرب هو شرطي مصري حيث يتم التحقيق في الحادث بتعاون كامل ووثيق مع الجيش المصري"، وأن "قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يجري تحقيقا ميدانيا برفقة قائد فرقة 80 الإقليمية وقادة آخرين".

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واختتم بيان الجيش الإسرائيلي: "تواصل قوات جيش الدفاع أعمال التمشيط في المنطقة للتأكد من عدم وجود مخربين آخرين".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، اعترف الجيش الإسرائيلي، بمقتل 3 جنود في "حادث أمني" وقع عند الحدود المصرية، فيما أكد تحييد "مخرب"، قال الإعلام العبري إنه شرطي مصري.

بدوره، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، "مقتل جنديين في جيش الدفاع نتيجة إطلاق نار خلال حادث أمني على الحدود مع مصر وقع صباح اليوم".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن مصادر مصرية قولها إن الطيران الإسرائيلي قصف مواقع في سيناء المصرية، فيما تحدث موقع "واينت" عن أن "منطقة الحادث الأمني شهدت قبل ساعات إحباط عملية كبيرة لتهريب المخدرات، تضمنت تبادلا لإطلاق نار".

المصدر: RT