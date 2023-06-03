عراك بين أهالي تلامذة ابتدائية ومؤيدين لمجتمع المثليين في لوس أنجلوس الأمريكية

وقع شجار قرب مدرسة ابتدائية في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أمس الجمعة بين ذوي تلامذة من جهة، ومؤيدي مجتمع المثلية الجنسية من جهة أخرى.

واحتشد أكثر من 100 من ذوي التلامذة صباح الجمعة في شارع "نورث هوليوود" احتجاجا على إجراء فعاليات لـ"شهر الفخر" المثلي في المدرسة، قائلين إنهم يعارضون تعليم المثلية الجنسية في المدارس الابتدائية.

ورفع المحتجون لافتات قرب مدرسة Saticoy الابتدائية، كتب عليها "لا فخر في الاستمالة" و"اختيار الوالدين مهم" و"اتركوا أطفالنا وشأنهم".

ووفقا لبعض الإفادات، فقد عارض الأهالي بشكل خاص القراءة المخطط لها لـ"الكتاب الكبير للعائلات" بقلم ماري هوفمان، والذي يتحدث عن جميع أشكال العائلات بينها متعددة الأعراق ومتعددة الأديان والآباء غير المتزوجين، كما يحتوي أيضا على إشارة واحدة إلى العائلات مثلية الجنس.

وفي الجانب المقابل من الشارع تجمع حوالي 100 من مؤيدي حقوق المثليين تعليم المثلية، في مظاهرة مضادة، ورغم محاولات الشرطة للفصل بين الطرفين تصاعدت التوترات إلى أن اندلع شجار وعراك.

A scrum breaks out in front of Saticoy Elementary School. #Saticoy#NorthHollywoodpic.twitter.com/NbxafSrpnr — Andrew J. Campa (@campadrenews) June 2, 2023

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وبعد تدخل حازم لرجال الشرطة توقف العنف في غضون دقائق، وغادر المشاركون في المظاهرة المضادة الموقع، حيث نشرت طواقم مكافحة الشغب من شرطة لوس أنجلوس.

ولم يتضح على الفور ما إذا تعرض أحد لإصابة أو احتجاز، فيما تحدثت تقارير لاحقا عن إصابة شخص واحد في الحادث.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية