"ناشيونال إنترست": الغرب يخوض حربا عالمية لفرض قيمه على العالم

كتب يورجن أورستروم مولر في "ناشيونال إنترست" مقالا، اعتبر فيه أن الغرب يخوض حربا عالمية لفرض قيمه على العالم، وليس ما يدور في أوكرانيا إلا جزءا من تلك الحرب.

وقال الكاتب "لا نعرف متى وكيف ستنتهي الحرب في أوكرانيا، لكن كل الحروب تنتهي في النهاية، ومع ذلك، لن تنتهي الصراعات الكامنة وراء هذه الحرب الحالية. إنها عالمية ودائمة وستتجاوز أي نوع من الحروب في العقود الأولى من القرن الحادي والعشرين. أولها تصميم الغرب على الدفاع عن سيطرته على العالم اقتصاديا وعسكريا وثقافيا. والثاني، هو الصدام بين نظامي قيم متعارضين. في بعض الأحيان يتم تصوير هذا بشكل عام على أنه "الديمقراطية مقابل الاستبداد"، لكن هذا المنظور غير دقيق وسطحي. يتعلق الأمر أكثر بالتخلي عن القيم العائلية أو الحفاظ عليها، كما عرفناها منذ عدة آلاف من السنين".

وأضاف يورجن أورستروم مولر أنه "على مدى العقود الأخيرة، تحرك الغرب نحو تغيير جذري في نظام قيمه. يُلاحظ هذا من خلال الدعوة المستمرة لقضية المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، ما أدى إلى تكوين هيكل عائلي لم يسمع به تاريخيا، وفي بعض الحالات، كان غير قانوني منذ مئة أو حتى خمسين عاما. بقية العالم لا يحذو حذوها، حيث تلتزم غالبية الدول خارج المجال الغربي بالقيم القديمة. هذا، يؤدي بشكل متزايد إلى الخلاف بين الغرب وباقي العالم. لا تكمن المشكلة في أن لدينا نظامين للقيم، بل أن الغرب يتبنى وجهة نظر مفادها أن نظام القيم الجديد يجب أن يتبناه بقية العالم - وهو نوع من الموقف الثقافي لنهاية التاريخ".

وتابع الكاتب: "بقية العالم يختلف. إنهم يعترفون بحق الغرب في تشكيل نظام قيمه الخاص في الداخل، ولكن ليس فرض قيمه في الطرف المتلقي في ما يسمى في بعض الحالات "الإمبريالية الثقافية" - حيث يتم إلقاء المحاضرات حوله وإخباره بتبني قيم معينة".

ولفت يورجن أورستروم مولر إلى أنه "داخل المجتمعات الغربية، هناك معارضة - وفي بعض الحالات، معارضة قوية - للقيم الجديدة. ففي الولايات المتحدة، أبرز دونالد ترامب وبعض الساسة الجمهوريين المتشابهين في التفكير هذه المعارضة. وفي فرنسا، أبرزت المرشحة الرئاسية مارين لوبان حركة "اليقظة" التي تعنى بمجتمع المثليين وسواه كتهديد محتمل للثقافة الفرنسية. وفي إيطاليا، أثارت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني القيم العائلية التقليدية وقالت: "لا للوبي مجتمع الميم"."

وأردف أنه "لا ينبغي أن تكون الحرب في أوكرانيا مفاجئة. في الواقع، إنها ليست حربا تقليدية، ولا تتعلق بأمن الدول، ولا حربا بين نظامين مجتمعيين كما كان الحال قبل عام 1991 مع الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفيتي. إنها حرب أطلقتها أنظمة قيم مختلفة تواجه بعضها البعض. فروسيا، أو على الأقل جزء كبير منها، أوروبية جغرافيا ولكن من الناحية الثقافية هي في جانب بقية العالم. هيكلها الاقتصادي لا يتوافق مع هيكل الغرب. السكان ليسوا عرضة لحركة "اليقظة". ترفض الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بشدة القيم الغربية، وتنادي بفضيلة ثقافة روسية متأصلة. فالشعب الروسي يرى نفسه على أنه شخص مميز وليس مثل أوروبا. روسيا لها ثقافتها الخاصة بالتأكيد، لكنها ليست جزءا لا يتجزأ من النسيج الأوروبي. أما أوكرانيا فمختلفة. أو بالأحرى، جزء كبير من الناس الذين يعيشون هناك مختلفون. إنهم يؤمنون بالقيم الغربية".

وأكد الكاتب أن "هذا الصراع القائم على قيم سيستمر معنا لفترة طويلة جدا. مع مرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى تفتيت الدول القومية وإحداث نوع من الصراع العالمي بين الشعوب بدلا من الصراع بين الدول".

وختم يورجن أورستروم مولر مقاله بالسؤال: "كيف يمكن للدول القومية أن تظل الإطار المحدد للسياسة الدولية وتوحد الأشخاص المنقسمين بشدة حول القيم الأساسية؟"، وأجاب: البشائر ليست جيدة. يميل الصراع القائم على القيم إلى عدم المساومة، حيث لا يمكن تقسيم القيم. لا يمكن العثور على حلول وسط. التعصب يكسب الأرض. "نحن" على حق و "هم" مخطئون".

المصدر: nationalinterest