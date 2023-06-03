بايدن يعلن "منع وقوع أزمة اقتصادية"

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن "منع وقوع أزمة اقتصادية" بفضل الاتفاق بشأن زيادة سقف الدين الحكومي.

وجاء في بيان للرئيس الأمريكي، نشره البيت الأبيض يوم الجمعة: "أتوجه إلكيم اليوم بالإعلان عن منع وقوع أزمة وما نقوم به لحماية مستقبل أمريكا".

وتابع: "المصادقة على اتفاق الميزانية كانت مهمة للغاية. والرهانات كانت أعلى مما كان في أي وقت مضى".

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وأشار بايدن إلى أن أي طرف لم يتمكن من الحصول على كل ما كان يريده أثناء المفاوضات، لكن "الأزمة الاقتصادية والانهيار الاقتصادي تم منعهما".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قد أعلنت أن بايدن سيوقع على القانون بشأن زيادة سقف الدين الحكومي يوم 3 يونيو بعد مصادقة مجلسي الكونغرس عليه.

المصدر: تاس