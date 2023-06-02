البيت الأبيض: بايدن يوقّع على مشروع قانون رفع سقف "الدين العام" غدا السبت

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يوقّع على مشروع قانون لرفع سقف الدين العام يوم السبت 3 يونيو الجاري.

وقالت جان بيير: "يجب على مجلس النواب ومجلس الشيوخ القيام بدورهما.. وسنعمل معهم بوتيرة سريعة للتأكد من أنه يمكننا التعاقد معه، ونأمل أن ينقضي الأمر غدا".

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يشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم الجمعة، صادق مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي بأغلبية الأصوات على مشروع قانون لرفع سقف الدين القومي.

كما أنه في 25 مايو الماضي، أصبح معروفا أنه بحلول نهاية عام 2022، تجاوز الدين العام الأمريكي حجم الدين العام الروسي بمقدار 107 ضعفا، وكان معادلا لإجمالي ديون حكومات أكثر من 13 دولة مدينة.

هذا وقد جاء تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية، بعد أشهر من الاختلافات كادت أن تودي بواشنطن إلى التخلف عن سداد ديونها، وبعد الإقرار تم إرساله إلى الرئيس بايدن للتوقيع عليه.

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وقال بايدن إنه "يتطلع إلى توقيع مشروع قانون رفع سقف الدين في أقرب وقت ومخاطبة الشعب اليوم الجمعة".

يشار إلى أنه خاض الجمهوريون والديموقراطيون مفاوضات شاقّة بشأن رفع سقف الدين، توصل في ختامها رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي والرئيس الديموقراطي جو بايدن إلى اتفاق أنهى الأزمة.

المصدر: RT