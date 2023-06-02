الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون "رفع سقف الدين"

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية، الجمعة، على تمرير مشروع قانون رفع "سقف الدين" في الولايات المتحدة، بعد أشهر من الاختلافات كادت أن تودي بواشنطن إلى التخلف عن سداد ديونها.

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وبعدما أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون، أرسله إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه.

وقال بايدن إنه "يتطلع إلى توقيع مشروع قانون رفع سقف الدين في أقرب وقت ومخاطبة الشعب اليوم الجمعة".

من جهتها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية إنه بعد تمرير الكونغرس لتشريع رفع سقف الدين فإن تركيزنا سينصب الآن على تنفيذ أجندة بايدن الاقتصادية".

وكان مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية أقر، الأربعاء، مشروع قانون يعلق العمل حتى 2025 بسقف الدين العام، وبالتالي فإن الطبقة السياسية الأمريكية ستتجنب العودة إلى "اللعب على حافة الهاوية" إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية العام المقبل.

وبالإضافة إلى تعليق العمل بسقف الدين العام، يفرض القانون حدا على بعض النفقات، باستثناء النفقات العسكرية لإبقائها مستقرة عام 2024، وبزيادة بنسبة 1% في 2025، كما ينص على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديثها وتشديد الضوابط.

وخاض الجمهوريون والديموقراطيون مفاوضات شاقة بشأن رفع سقف الدين، توصل في ختامها رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي والرئيس الديموقراطي جو بايدن إلى اتفاق أنهى الأزمة.

المصدر: وكالات