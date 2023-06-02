وزير الداخلية الأوكراني يكشف عدد الأسلحة النارية في أيدي سكان كييف

قال وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو، إن حوالي 1.2 مليون قطعة سلاح ناري مسجلة لدى السكان في أوكرانيا، وبعد انتهاء الأعمال القتالية، قد يرتفع هذا الرقم إلى 3 ملايين.

وقال كليمينكو في مقابلة مع "بي بي سي نيوز" الأوكرانية: "فيما يتعلق بالأسلحة (النارية) المسجلة: يبلغ عددها في يد السكان (الآن) حوالي 1.2 مليون وحدة... هناك (بيانات) من شركائنا الأوروبيين أنه بعد الحرب، من المحتمل أن يكون لدى السكان ما يصل إلى 3 ملايين قطعة سلاح (مسجلة)".

وأشار الوزير إلى أنه في الأيام الأولى بعد بدء العملية العسكرية الروسية ضد كييف، وزعت السلطات الأوكرانية عددا كبيرا من الأسلحة على المواطنين، والآن هي لدى أعضاء الدفاع الإقليمي والتشكيلات التطوعية للمجتمعات الإقليمية. في الوقت نفسه، أعرب الوزير عن مخاوفه من أن يقع السلاح في أيدي المجرمين.

المصدر: نوفوستي