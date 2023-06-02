وزير الدفاع البريطاني: نشتري مزيدا من الأسلحة لأوكرانيا لأن المخزونات لا تكفي

صرح وزير الدفاع البريطاني بن والاس بأن حلفاء أوكرانيا يضطرون الآن إلى شراء المزيد من الأسلحة لكييف لأنهم لا يستطيعون توفيرها من المخزونات الوطنية.

جاء ذلك في مقابلة لوالاس مع "واشنطن بوست" نشرت اليوم الجمعة، حيث تابع وزير الدفاع البريطاني أن أسلحة بريطانيا وحلفاء أوكرانيا الآخرين، التي يمكن تزويد كييف بها، بدأت في النفاد، وأصبح الحلفاء مجبرين على شراء المزيد من الأسلحة لكييف، لأنهم لا يستطيعون توفيرها من المخزونات الوطنية".

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في الوقت نفسه، أكد وزير الدفاع البريطاني أن الغرب لا يزال يعتزم تقديم الأسلحة والتمويل لأوكرانيا، دون دفع كييف إلى التفاوض مع موسكو.

وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، قد قال في وقت سابق، خلال مقابلة مع "بلومبرغ"، إن دول الحلف بحاجة إلى زيادة إنتاج الأسلحة، حيث استنفد مخزون الأسلحة بسبب الإمدادات إلى كييف.

المصدر: تاس