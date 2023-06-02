 
مباشر

وزير الدفاع البريطاني: نشتري مزيدا من الأسلحة لأوكرانيا لأن المخزونات لا تكفي

أخبار العالم

وزير الدفاع البريطاني: نشتري مزيدا من الأسلحة لأوكرانيا لأن المخزونات لا تكفي
Globallookpress Alexander Welscherdpa
وزير الدفاع البريطاني بن والاس (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vfe7

صرح وزير الدفاع البريطاني بن والاس بأن حلفاء أوكرانيا يضطرون الآن إلى شراء المزيد من الأسلحة لكييف لأنهم لا يستطيعون توفيرها من المخزونات الوطنية.

جاء ذلك في مقابلة لوالاس مع "واشنطن بوست" نشرت اليوم الجمعة، حيث تابع وزير الدفاع البريطاني أن أسلحة بريطانيا وحلفاء أوكرانيا الآخرين، التي يمكن تزويد كييف بها، بدأت في النفاد، وأصبح الحلفاء مجبرين على شراء المزيد من الأسلحة لكييف، لأنهم لا يستطيعون توفيرها من المخزونات الوطنية".

إقرأ المزيد
ستولتنبرغ يدعو دول
ستولتنبرغ يدعو دول "الناتو" إلى زيادة إنتاج الذخيرة

في الوقت نفسه، أكد وزير الدفاع البريطاني أن الغرب لا يزال يعتزم تقديم الأسلحة والتمويل لأوكرانيا، دون دفع كييف إلى التفاوض مع موسكو.

وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، قد قال في وقت سابق، خلال مقابلة مع "بلومبرغ"، إن دول الحلف بحاجة إلى زيادة إنتاج الأسلحة، حيث استنفد مخزون الأسلحة بسبب الإمدادات إلى كييف.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا