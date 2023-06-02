بن فرحان: السعودية أكبر شريك تجاري مع مجموعة "بريكس" في الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، حرص المملكة على تطوير التعاون المستقبلي مع مجموعة "بريكس" بهدف تلبية المصالح المشتركة وتحقيق الازدهار للجميع.

وجاءت تصريحات بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة "بريكس" بمدينة كيب تاون في جمهورية جنوب أفريقيا، والمنعقد تحت شعار "شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة".

وأكد الوزير أن المملكة تتشارك مع دول مجموعة "بريكس" قيما أساسية؛ وهي الإيمان بأن العلاقات بين الدول تقوم على مبادئ احترام السيادة وعدم التدخل والتمسك بالقانون الدولي، ووجود أطر عمل متعددة الأطراف وعمل جماعي، كنقاط مرجعية لمواجهة التحديات المشتركة".

وأضاف أن المملكة تتشارك أيضا مع دول "بريكس" الإيمان بأهمية السلام والأمن والاستقرار من أجل إعادة تركيز الجهود نحو التنمية الوطنية والازدهار المشترك.

وأوضح أن "المملكة لا تزال أكبر شريك تجاري لمجموعة بريكس في الشرق الأوسط، والعلاقات التجارية مع دول البريكس شهدت نموا كبيرا، يعكس العلاقات المتنامية والمتطورة مع دول المجموعة؛ حيث ارتفع إجمالي التجارة الثنائية مع دول المجموعة من 81 مليار دولار في عام 2017، إلى 128 مليار دولار في عام 2021، وتجاوز 160 مليار دولار في عام 2022".

ولفت ابن فرحان إلى أن المملكة مستمرة في الالتزام بالعمل مع الشركاء الدوليين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وتكثيف الجهود العالمية لتعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وسط الأزمات المتكررة وقضايا سلاسل الإمداد، منوها إلى أن المملكة تعد دولة رائدة في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية في جميع أنحاء العالم، وهي من بين أكبر 10 مانحين للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل.

المصدر: سبق