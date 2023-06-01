لافروف يلتقي نظيره السعودي على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية بلدان "بريكس"

قال نائب وزير خارجية روسيا سيرغي ريابكوف، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف يخطط على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية بلدان "بريكس" لعقد لقاء مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان .

وأشار ريابكوف إلى أنه تتم مناقشة موضوع توسيع "بريكس" منذ فترة محددة من الوقت.

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وأضاف: "هذه ليست اللحظة التي يمكن التحدث فيها عن مرشحين معينين. سيعقد الوزيران لقاء على هامش الاجتماعات. حسب معلوماتي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان موجود هنا أيضا في كيب تاون، ومن المقرر عقد اجتماع له مع لافروف".

وتابع نائب الوزير الروسي القول: "هناك بعض المرشحين الأقوياء للغاية لعضوية بريكس، والمملكة العربية السعودية واحدة منهم. ونحن نؤيد ترشيحهم دون قيد أو شرط وسنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تأخير عملية وضع المعايير والشروط لقبول الأعضاء الجدد".

المصدر: نوفوستي