البيت الأبيض: قدمنا كل ما تحتاجه كييف لشن هجومها المضاد وموعده متروك لها

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة واثقة من أنها لبت كافة متطلبات كييف من أجل الشروع في هجومها المضاد.

وقال كيربي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "نحن سعداء للغاية لأننا لبينا كافة احتياجات أوكرانيا من أجل الهجوم، أما عن توقيت حدوث هذا الأمر فهو متروك لهم، إلّا أنّنا واثقون من أننا بذلنا قصارى جهدنا وعندما أقول إننا فأنا لا أقصد الولايات المتحدة فقط ".

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كما شدّد كيربي على أن الولايات المتحدة وحلفاءها "فعلوا الكثير ومستعدون لمواصلة عمل الكثير في الأسابيع والأشهر المقبلة".

هذا وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، وبدوره أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

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من جهتها، صرّحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" عبر تزويدها أوكرانيا بالسلاح.

إلى ذلك، صرّح الكرملين أن ضخ السلاح إلى أوكرانيا من الغرب لا يسهم في إنجاح أي مفاوضات روسية أوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.

كما وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أيضا أن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" متورطان بشكل مباشر في النزاع في أوكرانيا ، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، وإنما أيضا تدريب الأفراد .. في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".

المصدر: نوفوستي