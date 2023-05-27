صحفي أمريكي يشكك في حاجة أوكرانيا لمساعدات عسكرية بعد تصريحات كيربي

شكك الصحفي السياسي الأمريكي جاكسون هينكل، في الحاجة إلى تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، عقب تصريحات ممثل البيت الأبيض حول القيمة الاستراتيجية لمدينة أرتيوموفسك (باخموت).

ورد الصحفي على تصريح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، بأن مدينة أرتيوموفسك ليس لها أهمية استراتيجية كما يُزعم.

وتساءل الصحفي على حسابه في "تويتر": "إذا كانت كل منطقة في أوكرانيا تسيطر عليها روسيا ليس لها قيمة استراتيجية تقريبا، فلماذا نرسل مئات المليارات من الدولارات إلى أوكرانيا لاستعادة هذه الأراضي؟".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أنه نتيجة للأعمال الهجومية لمجموعات "فاغنر"، بدعم من المدفعية والطيران من مجموعة القوات الجنوبية، تم الانتهاء من تحرير المدينة.

وأعلن مؤسس مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، السبت الماضي، أن القوات الروسية فرضت سيطرتها الكاملة على أرتيوموفسك (باخموت).

وقال في تسجيل مصور: "بحلول ظهر اليوم الموافق للـ20 من مايو، نعلن السيطرة التامة على الجزء الأخير من أرتيوموفسك بعد 224 يوما من القتال".

المصدر: RT + نوفوستي