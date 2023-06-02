بوساطة دولة خليجية.. إيران تطلق سراح دنماركي ونمساويين اثنين

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، الإفراج عن 3 أوروبيين كانوا معتقلين في إيران، مشيرا إلى أنهم يتوجهون حاليا من سلطنة عمان إلى بلجيكا.

وأشار مكتب دي كرو في بيان إلى أن الأوروبيين الثلاثة هم مواطن دنماركي أوقف في نوفمبر 2022 على هامش تجمعات لحقوق النساء، ومواطنان إيرانيان نمساويان أوقف أحدهما في يناير 2016 والثاني في يناير 2019.

وقدمت النمسا الشكر لبلجيكا وسلطنة عمان على المساعدة في تأمين الإفراج عنهما.

I also would like to express our sincere gratitude to the Sultan and Prime Minister Haitham bin Tariq for Oman‘s invaluable support in all efforts leading to the release of our two citizens from imprisonment in Iran. — Karl Nehammer (@karlnehammer) June 2, 2023

وحكم على كامران قادري ومسعود مصاحب، بالسجن لتعاونهما مع أجهزة تجسس أجنبية، وتم إثبات الحكم عقب اجتياز الإجراءات القضائية في إيران.

ووفق إعلان القضاء الإيراني فإن مسعود مصاحب الذي كان ينشط تحت غطاء الأمين العام لجمعية الصداقة النمساوية الإيرانية وكان مرتبطا بأجهزة التجسس الألمانية والإسرائيلية.

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ومصاحب قام بالتجسس لصالح هذه الأجهزة وقدم لهم معلومات مختلفة بما فيها معلومات عن المشاريع العسكرية والنووية.

وفي عام 2020 حكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما، كما حكم على كامران قادري بالسجن 7 أعوام ونصف العام.

وفي 26 مايو، أفرجت إيران عن عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل، وعاد الأخير إلى بلجيكا عبر سلطنة عُمان مقابل عودة دبلوماسي إيراني أدين بتهمة الإرهاب وسجن في بلجيكا لنحو خمسة أعوام.

والدبلوماسي أسد الله أسدي كان مقره في فيينا وأوقف في صيف 2018 في ألمانيا ثم حكم بالسجن عشرين عاما في 2021 في بلجيكا بعد إدانته بتدبير اعتداء كان يستهدف تجمعا لمعارضين ايرانيين في فرنسا.

المصدر: وكالات