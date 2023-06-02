الدفاع الروسية تكشف عن ضربة ليلية نوعية استهدفت الدفاعات الجوية الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أنت قواتها نفذت ضربة جماعية الليلة الماضية أصابت أنظمة دفاع جوي معادية كانت تحمي مرافق البنية التحتية العسكرية الحيوية في أوكرانيا.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "الليلة الماضية نفذت القوات الجوية الروسية ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى استهدفت أنظمة دفاع جوي للعدو تحمي مواقع حيوية محورية للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا".

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وأكدت الدفاع الروسية أن كل الأهداف المحددة تمت إصابتها.

وفي ما يلي أبرز النقاط الأخرى التي تضمنها تقرير الدفاع الروسية:

تصفية نحو 360 جنديا أوكرانيا بينهم 60 على محور كوبيانسك، و70 على محور كراسني ليمان، و50 على محور دونيتسك، و150 على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، و30 على محور خيرسون

على محور دونيتسك، ركزت قوات مجموعة قوات "الجنوب" عملياتها الأكثر نشاطا حول بلدة أفدييفكا، فيما واصلت وحدات من قوات "أحمد" الخاصة عملياتها الهجومية على محور مارينكا التكتيكي

خسائر القوات الأوكرانية على المحاور المذكورة تضمنت 3 راجمات صواريخ "غراد"، ومدافع هاوتزر "دي-30" و6 مدافع هاوتزر "دي-20"، و3 مدافع هاوتزر "مستا-بي"، و2 من مدافع ذاتية الحركة "غفوزديكا" و3 مدافع M777 أمريكية الصنع، ومدفع ذاتي الحركة Paladin أمريكي الصنع ومدفع ذاتي الحركة Krab بولندي الصنع

إصابة 96 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 73 منطقة

تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 103 في منطقة خاركوف

إسقاط طائرة من طراز "سو-25" أوكرانية في منطقة خيرسون

تدمير 29 طائرة أوكرانية بدون طيار واعتراض 8 قذائف HIMARS وصاروخ واحد مضاد للرادار من طراز HARM

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 431 طائرة و235 مروحية، و436 4 طائرة بدون طيار، و424 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و9356 دبابة ومدرعة أخرى، و108 1 راجمات صواريخ، و4971 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و10598 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT