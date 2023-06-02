قتيلان بقصف أوكراني لبيلغورود

أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف بمقتل امرأتين جراء قصف أوكراني استهدف قرية في منطقة شيبيكينو الحدودية مع أوكرانيا اليوم الجمعة.

وكتب غلادكوف عبر "تلغرام": "قصفت القوات الأوكرانية جزءا من طريق للسيارات في قرية ماسلوفا بريستان بمنطقة شيبيكينو. وأصابت شظايا القذائف سيارات كانت تمر هناك لحظة الحادث. ولقيت امرأتان كانتا على متن إحدى السيارات مصرعهما على الفور، متأثرتين بجراحهما، كما أن هناك مصابين في سيارة أخرى".

وأوضح الحاكم أن أحد الجرحى أصيب بشظايا في الصدر، والثاني أصيب بشظايا في الأطراف السفلية، ونقل الرجلان وهما في حالة خطيرة، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكر غلادكوف أن الجيش الأوكراني أطلق النار بشكل متزامن على عدة تجمعات سكانية في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم أكد غلادكوف استمرار القصف الأوكراني لمنطقة شيبيكينو، التي تعرضت أمس لمحاولة هجوم من قبل مسلحين أوكرانيين قامت القوات الروسية بإحباطها وأرغمت المهاجمين على التراجع مع تكبدهم خسائر في الأفراد والعتاد.

المصدر: RT