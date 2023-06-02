من بيلغورود إلى سمولينسك.. القوات الأوكرانية تواصل استهداف مناطق مدنية روسية

أعلنت السلطات في عدد من المقاطعات الروسية أن مناطق فيها تعرضت لقصف وهجمات بمسيرات من جانب أوكرانيا صباح اليوم الجمعة.

وأفاد فاسيلي أنوخين، القائم بأعمال حاكم مقاطعة سمولينسك، بأن طائرتين مسيرتين بعيدتي المدى هاجمتا منشآت للوقود والطاقة في منطقة سمولينسك فجر اليوم الجمعة دون أن يتسبب ذلك في وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

وذكر المسؤول أن خدمات الطوارئ تعمل في المنطقة لإزالة آثار الهجوم، الذي وقع قرب قرى تبعد عن الحدود الأوكرانية بمسافة تتجاوز 300 كيلومتر.

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وفي حادث آخر، أشار حاكم مقاطعة كاروغا فلاديسلاف شابشا إلى سقوط وانفجار "جسم مجهول" في غابة بمنطقة كالوغا صباح اليوم، دون أن يلحق ذلك أضرارا بالمنشآت الاقتصادية والمباني السكنية، ودون أن يصاب أحد بأذى.

يأتي ذلك بعد يوم من سقوط وانفجار "جسم مجهول" آخر في حقل قرب قرية توفاركوفو في منطقة دزيرجينسكي بالمفاطعة، دون أن تقع هناك إصابات.

وفي مقاطعة بريانسك الحدودية، أفاد الحاكم ألكسندر بوغوماز عبر "تلغرام" باشتعال النيران في منزل يضم شقتين في قرية نوفايا بوغوش نتيجة قصف من أوكرانيا، دون وقوع إصابات.

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في وقت سابق هذا الصباح، أكد بوغوماز تعرض قرية لوماكوفكا لقصف أوكراني أيضا.

وفي بيلعورود، أشار حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف إلى أن الليل في المنطقة مر بهدوء نسبي، لكن قصف القوات الأوكرانية لمنطقة شيبيكينو لا يزال مستمرا.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت الخميس عن إحباط محاولة هجوم نفذها مسلحون أوكرانيون في منطقة شيبيكينو بعد قصف مكثف للمنطقة.

المصدر: RT+ وكالات